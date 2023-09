Lionel Messi le abrió las puertas de su hogar en Miami, Estados Unidos a Migue Granados, con el fin de realizarle una nota al Campeón del Mundo para su programa por streaming en ‘’Olga’’. Durante la charla abarcaron muchos temas de la vida, desde cómo es su día a día, la posibilidad de tener una hija con Antonela Rocccuzzo hasta un momento muy especial en la intimidad que comparte con ella.

La entrevista entre el futbolista y el periodista tuvo muchísima repercusión, especialmente en las redes sociales que estallaron y por varios días se estuvo hablando de ello, por supuesto, no faltaron los memes para cerrar con broche de oro.

Por otro lado, y tras la flamante nota, Granados confesó que Antonela tuvo una actitud con él que lo inquietó mucho. Y, es que, la empresaria decidió seguirlo por Instagram, esto hizo ‘’asustar’’ al conductor de Olga, que no esperaba dicha acción.

Antonela Roccuzzo sigue a Migue Granados en Instagram

“Anto me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, expresó, a modo de broma el conductor en su programa.

Cómo estaba vestida Antonela Roccuzzo cuando fue la entrevista a Lionel Messi

Finalmente, Migue Granados contó cómo se encontraba vestida Antonela Rozzucco al momento de hacer la entrevista a su marido, Lionel Messi: “Estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”, confesó, dejando ver el lado sencillo de la modelo, quien siempre se muestra con looks muy elegantes para eventos o outfits deportivos para realizar yoga.

D.M