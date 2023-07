Migue Granados se mostró molesto por la polémica con Nico Occhiato: "Es re incómodo"

Migue Granados decidió ir por el mismo camino que Nico Occhiato cuando puso Olga, el canal de streaming que hoy es competencia de Luzu TV. Desde ese momento, los seguidores fieles del pionero en el mercado de los streamings lo juzgaron por copiarse la idea, y de vez en cuando él se sube a la polémica para generar de qué hablar. Recientemente le tiró una indirecta al aire.

Es que Migue Granados había bromeado en vivo sobre la posibilidad de hacer un River a fin de año con Olga, así como Luzu TV está por hacer sus funciones en el Rex. Luego de escuchar esto, Nico Occhiato se dio un espacio en Nadie Dice Nada para abordar el tema y darle una lección al principiante.

Nico Occhiato apuntó contra Migue Granados

"Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas. No podés hacer un River apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino", expresó Nico Occhiato en su programa.

Por supuesto que esto generó un gran revuelo y todos los seguidores de ambos iniciaron una intensa guerra, que Migue Granados se encargó de calmar cuando en Intrusos le hicieron una nota sobre esto.

Migue Granados le respondió a Nico Occhiato

Luego de la polémica que generó Nico Occhiato al lanzar esa terrible indirecta al aire para Migue Granados, en Intrusos lo fueron a buscar y el humorista no dudó en responder con sinceridad. Sobre la idea de hacer un River, explicó: "Es la idea hacer un River. Empezó como una joda, pero no es un chiste. Tampoco lo quiero terminar de consolidar en mi mente, pero la idea es para fin de año".

Migue Granados y Fernanda Otero

"Empezó como una joda y apareció gente que decía 'estamos, vamos, a ver cuanto somos'. Pero los seguidores son tan efímeros y mentirosos, porque tal vez tenés muchos seguidores peor donde está la fidelidad", reconoció Migue Granados,

Con respecto a la posibilidad de hacer un River, Migue Granados explicó que es un chiste con su comunidad y que ellos entienden que es una broma. "Igual nuestro público nos conoce y ya es parte de una joda entre nosotros. Es como 'che, llenamos River para romper las bolas'. Pero a nuestro público le gusta todo este delirio", comentó sobre los seguidores que tiene la competencia de Nico Occhiato,

Nico Occhiato en Luzu TV

Ya hablando en específico sobre el enfrentamiento con Nico Occhiato, Migue Granados reconoció que no se lo tomó personal y que no lo ofendió para nada. "Lo escuché porque la gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí. Pero no me ofendió para nada... es mi amigo Nico. Me cag... de risa", expresó el conductor de Soñé Que Volaba.

"Lo bardeaban a él, me bardeaban a mí, pero si alguien interpreta que Nico me está bardeando y lo bardea a él, me carga la culpa a mí. Gracias por defenderme pero yo tengo relación con él, no con vos", declaró Migue Granados, reconociendo que a veces se pueden generar rispideces por este tipo de enfrentamientos.

Por último, se encargó de dejar en claro que está todo bien con Nico Occhiato y que esta situación le genera incomodidad. "Es re incómodo todo eso. Yo tengo la mejor con él pero no lo tomé como una bardeada, no pasa nada. Después le pone like a mis posteos y nos cagamos de risa, está todo bien", cerró Migue Granados para el programa de Flor de la V.

NL.