Milagros Maylin mostró qué hace Horacio Rodríguez Larreta los domingos: "Repasando las tareas"

Milagros Maylin compartió una foto de Horacio Rodríguez Larreta en la intimidad de los domingos.

La funcionaria mostró cuál es la actividad predilecta del precandidato a presidente para finalizar el fin de semana. "Como todos los domingos, repasando las tareas de la semana y leyendo carta de vecinos", expresó junto a la imagen del jefe de gobierno.

Desde que confirmaron su relación, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin mantienen un perfil bajo en redes sociales aunque compartieron algunas actividades en conjunto.

Milagros Maylin mostró qué hace Horacio Rodríguez Larreta los domingos

Días atrás, el Jefe de Gobierno y la joven funcionaria fueron invitados de lujo a la boda de María Eugenia Vidal, amiga personal de la rubia. Maylin trabajó junto a la ex gobernadora durante su gestión como subsecretaria de Integración Social y Urbana y ahora tiene el cargo de secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo empezó la historia de amor de Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta confirmó su relación con Milagros Maylin en el ciclo “+Entrevistas”, que se emite por LN+, con Luis Novaresio el pasado octubre.

“Me enamoré y estoy muy feliz”, dijo en ese momento el Jefe de Gobierno porteño. “Milagros es súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, profundizó Larreta ante las consultas de Novaresio.

"Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien”, contó.

Según trascendió desde el entorno del jefe de Gobierno, Horacio y Milagros se conocieron durante la gestión de la pandemia pero se acercaron con otras intenciones a mediados de 2022 en eventos sociales de amigos en común. Sus amigos coinciden en que la prioridad de ambos fue, es y va a ser siempre sus familias, por eso decidieron tomarse el tiempo que consideraron necesario antes de hacerlo público.