La hija del empresario de seguros, Claudio Luis Maylin y de la maestra de inglés, Mariana Vásquez Ferro, Magdalena "Maga" Maylin se casó con su prometido Manuel Benítez en una ceremonia privada donde la elegancia, la sofisticación y los invitados de lujo hicieron parte de la ceremonia.

Magdalena "Maga" Maylin tiene 29 años y es la hermana menor de Milagros Maylin, la novia del jefe del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. La diseñador de modas dio un importante paso en su vida personal junto a Manuel Benítez, primo de Tini Stoessel.

"Maga" Maylin y Manuel Benítez .

Fran Stoessel y amigos.

Un poco más del perfil de Magdalena "Maga" Maylin

La cuñada menor de Horacio Rodríguez Larreta fue al colegio St. Catherine's Moorlands, al que también tuvieron oportunidad de ir sus otras tres hermanas mayores.

Sobre el cambio de carrera y la opinión al respecto de sus padres, Maga contó que siempre ha tenido el apoyo de todos en su familia, en especial el de sus padres y sus hermanas. "Cuando les dije que me pasaba a diseño de indumentaria, me apoyaron. Así, siempre. Ellos fueron quienes me consiguieron mi primera máquina de coser", contó Maga Maylin.

Milagros, Delfina, Agustina y Magdalena Maylin.

La empresaria y diseñadora de modas tiene su propia marca de ropa que a su vez también tiene una línea de vestidos de novia. "Queremos borrar las líneas de los límites de edad. La juventud no se ve por el cuerpo sino por el espíritu".

Maga, aparte de ser la hermana de Milagros Maylin (37), también tiene otras dos hermanas. Delfina Maylin de 34 años y Agustina de 33 con quien tiene una hermosa amistad también.

