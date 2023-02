Milagros Maylin disfrutó del carnaval de Jujuy con Rodríguez Larreta: "Estoy muy feliz"

Desde que blanqueó su relación con Milagros Maylin, en octubre del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta tiene otro brillo en la mirada. El camino hacia la añorada presidencia no sería lo mismo sin ella. Y lo que en otro contexto sería una intensa y ardua agenda de recorrida por todo el país, se convirtió en un paseo para vivir su amor en distintas geografías.

El último fin de semana, el precandidato de Cambiemos viajó con la Secretaria de Bienestar General del ministerio de Salud porteño para recorrer La Rioja. “¡La Rioja es Chaya y Carnaval! Qué lindo que me hayan recibido con tanto cariño. Aprendo mucho en cada rincón de nuestro país que visito. Me encanta venir y disfrutar con ustedes esta fiesta cultural tan emocionante. ¡Gracias por abrirme las puertas de su alegría!”, compartió en sus redes al actual jefe de Gobierno porteño junto a imágenes donde no se privó de nada: hubo pomo, espuma, comida y bebida. Según la tradición, el ritual de la Chaya se relaciona con el culto agrario que los diaguitas, al igual que los incas, realizaban en honor y agradecimiento a la Pachamama (madre tierra) que todo lo brinda y protege.

Milagros Maylin disfrutó del carnaval de Jujuy con Rodríguez Larreta: "Estoy muy feliz"

Hace apenas unas semanas, Horacio y Milagros compartieron en sus redes su acampe en el Parque Nacional La- nín. Las divertidas escenas fueron compartidas por Maylin en TikTok e Instagram en una faceta del jefe de Gobierno casi desconocida para la gente. Ambos habían viajado a San Martín de los Andes para pasar unos días de vacaciones, que prolongaron dos días más para acampar frente al volcán Lanín.

“Me enamoré, estoy muy feliz”, había afirmado Rodríguez Larreta frente al periodista Luis Novaresio. “Milagros es súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, explicó en aquel entonces.

Maylin es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral (egresada con medalla de oro), tiene un master en Administración de Empresas en el IAE Business School donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se otorga al mejor promedio y dos posgrados, uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE. Desarrolló su carrera en el ámbito privado para luego dedicarse a lo público, función en la que conoció al político.