Milan, el hijo de Shakira, fue quien le pidió que haga la canción con Bizarrap

Shakira está en boca de todo el mundo por el exitoso lanzamiento musical que hizo de la mano de Bizarrap donde detalla uno a uno los males que le dejó Gerard Piqué con la separación y el inicio de su relación con Clara Chía Marti.

Pero en las últimas horas, medios internacionales, sacaron a la luz quién fue el impulsor de que Shakira acceda a grabar dicha colaboración. "Ya se sabe quién la aconsejó para que haga la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue", expresó el conductor.

Shakira y Milan.

"Se trata nada más y nada menos que su propio hijo Milan", agregó la conductora. Resulta que el niño que está próximo a cumplir 10 años fue quien plantó en Shakira la idea de hacer una canción junto al reconocido productor argentino.

Como si eso fuera poco, la periodista también mencionó: "Milan Es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito 'Quédate' del cantante Quevedo y así el pequeño no dudó en decirle 'mamá haz una colaboración con este hombre'".

Shakira se explayó tras el exitoso lanzamiento de su canción con Bizarrap

Finalmente, llegó la publicación más esperada. Shakira utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicarse con sus seguidores. "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", lanzó la artista.

"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7", expresó la cantautora.



"No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", finalizó Shakira. De esa forma dejó en claro que más allá de la sorpresa por el exito de la canción, tiene en claro que no está sola y que hay muchas mujeres que pasan por lo mismo que le tocó vivir a ella.

La publicación de Shakira.

