Quién es Mili Schauer, la actriz revelación de Mar del Plata

A penas había nacido su primer hijo, María Emilia Schauer (43), sintió en ella algo que no podía explicar con palabras. Era una pasión oculta pero lo tenía que descubrir. Con su primer hijo, Tomás (11) de unos pocos meses de vida, se animó y viajó desde Mar del Plata, su ciudad natal, a Buenos Aires, a estudiar teatro y si bien se sentía grande y con mucha vergüenza, uno de sus maestros, Marcos Carnevale (61), la incentivó para que descubriera ese nuevo mundo que llamaba a su puerta.

Fue así como empezó su carrera artística y en pocos meses comenzó a trabajar en publicidades y se apasionó, pero no dejó de lado su trabajo como abogada y se organizó para poder hacer ambas tareas. En diálogo con CARAS, la actriz que se luce en “Tom, Dick &Harry” habló de su presente y futuro tanto en la carrera actoral como en su rol de abogada y madre.

—¿Cuándo comenzó a estudiar actuación?

—Mis primeros pasos los hice con Marcos Carnevale (61) y después con Betiana Blum (85) y otros maestros de actores que me orientaron y formaron en este nuevo camino. Yo ya estaba casada, ejercía mi rol de abogada y tenía un hijo. A los pocos años, fui mamá por segunda vez, de Felipe (9), pero eso no me detuvo. Mi exmarido y socio me apoyó para que pue da realizarme.



—¿Cómo se organizó para estos cambios?

—Me recibí de abogada a los 22 años y enseguida me independicé. Aprendí a ser organizada y metódica. Además del padre de mis hijos, también tuve el apoyo de mis padres y el acompañamiento incondicional de Santiago (Turienzo 62), mi pareja, que es un sostén fundamental. Sé organizarme y distribuir responsabilidades. Además, hago yoga y kickboxing, ya que me gustan los opuestos complementarios. También, las veces que puedo, me meto al mar y hago padel surf. Soy versátil y apasionada, A la mañana soy

abogada y a la tarde surge la actriz.



—¿Cómo es su presente laboral?



—Formé parte del elenco de “Tom, Dick, & Harry”, una comedia hermosa que se presenta en el Teatro América, con un elenco increíble formado por Mariano Martinez (46), el “Bicho” Gómez (61), YayoGuridi (59), Claribel Medina (63), Gabriela Sari (47) y Jorge Noya (66), con dirección de Nicolás Cabré (45) y producción de Juan Manuel Caballe (33) y Tomás Rottemberg (33). Un debut así, es un

privilegio.



—¿Qué proyectos tiene a futuro?



—Estoy muy ansiosa con el estreno de la película “Corazón delator” de Marcos Carnevale que se emitirá por Netflix y en la que actúo con Benjamín Vicuña (46), Julieta Díaz (47) y otros grandes, yo interpreto a la asistente de Vicuña.



—¿Cómo se siente con este presente?



—Estoy en el momento más increíble de mi vida. Elegí el camino correcto y estoy segura que voy a morir estudiando y formándome en la actuación. ¡Qué más puedo pedir!

Por Diego Esteves

Agradecimientos Fotos: Santiago Turienzo, Kosiuko