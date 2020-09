Mirtha Legrand reveló qué prenda jamás se puso en su vida

Si bien desde que comenzó la cuarentena allá por el 20 de marzo cuando el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social y preventivo para todo el territorio argentino, Mirtha Legrand tuvo que recluirse en su casa ya que es una potencial paciente de riesgo si llegara a contraer Coronavirus, de vez en cuando hace apariciones telefónicas en sus programas "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La Noche de Mirtha", conducidos por su nieta, Juana Viale y en esta oportunidad, el último domingo, reveló qué prenda jamás utilizó en su vida.

En medio de la charla, con "Juanita", Diego Pérez, uno de los comensales intervino y quiso saber cómo es el look de la diva en plena cuarentena: “Tengo una curiosidad Mirtha, yo me empilché para venir acá, pero en casa estoy en jogging, en bermudas. ¿Vos como estás en casa?”, le preguntó el actor a Legrand....

Con gracia "la Chiqui" le respondió: “Uso un deshabillé, una bata linda. Yo soy coqueta, estando sola en mi casa o con Elvira (su asistente de toda la vida)" y luego si reveló algo que nadie sabía: “Te voy a contar una cosa, jamás me puse un jean… ¡Nunca! No es que lo desprecie, pero no va con mi cuerpo. Ni con mi físico… Aun siendo joven, eh”, reveló.