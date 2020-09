Christophe Krywonis se bajó de MasterChef Celebrity tras haber sido confirmado

Cada vez falta menos para el lanzamiento de MasterChef Celebrity Argentina por la pantalla de Telefe y a los ya confirmados, como Fede Bal, Patricia Sosa, Boy Olmi y Analía Franchín entre otros, hoy se sumó "el Mono" de Kapanga. Ahora quien iba a participar y a último momento confirmó que se baja del ciclo es nada menos que Chtistophe Krywonis, quien iba a ser jurado al igual que lo fue en "Bake Off".

El reconocido Chef anunció que no formará parte del programa y para explicar los motivos y dejar todo claro dialogó con "El Espectador" de CCN Radio. "Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, afirmó.

También confirmó que tiene "muchas cosas para hacer". "La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina. Dentro de poco voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto”, aclaró.