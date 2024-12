La legendaria Mirtha Legrand volvió a captar la atención de todos con su elección de vestuario en la noche del sábado 7 de diciembre, en una nueva emisión de “La noche de Mirtha”. Famosa por sus sofisticados atuendos llenos de brillo y detalles bordados, la diva mostró nuevamente su habilidad para reinventarse, luciendo un impactante look en blanco y negro que dejó a todos encantados.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, una apuesta a la elegancia y la modernidad

En esta ocasión, Mirtha Legrand sorprendió al optar por un conjunto de dos piezas diseñado especialmente por Iara Alta costura. “Miren qué bonito lo que tengo hoy”, comentó la conductora, orgullosa de su elección. Para la parte superior, lució una delicada blusa de satén blanca adornada con lunares negros, un diseño clásico que, según ella misma señaló, esta “de última moda”. La prenda, que destaca por su sofisticación, incluye hombreras y botones con detalles brillantes que le aportan un toque glamuroso.

Como es habitual, la diva complementó su atuendo con accesorios que reflejan su inconfundible estilo. Sus anillos de diamantes, pulseras brillantes y aros deslumbrantes fueron el acompañamiento perfecto para el look, logrando un equilibrio entre elegancia y personalidad.

Para completar su estilismo, la diva eligió una falta negra confeccionada en shantung de seda natural, un tejido que realza la textura y el movimiento de la prenda. El diseño incluyó un cinturón a juego que marcó su figura, manteniendo la línea clásica y refinada que caracteriza su imagen.

Mirtha Legrand y Fátima Flórez

Durante la velada, en la que tuvo como invitada a Fátima Flórez para hablar sobre su relación con Javier Milei, Mirtha volvió a demostrar que su presencia sigue siendo un icono de la moda y la elegancia en la televisión argentina.

A sus 96 años, la conductora sigue marcando tendencia, dejando claro que la innovación y el buen gusto no tienen edad. Con cada aparición, reafirma su posición como una de las figuras más destacadas y admiradas del espectáculo. Su look blanco y negro no solo fue una muestra de su estilo, sino también una lección de cómo mantenerse vigente sin perder su esencia.

N.L