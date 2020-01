Mirtha Legrand opinó sobre el escándalo que tuvo como protagonista a Lucía Celasco

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, que protagonizó una pelea en la puerta de la disco Tequila en Punta del Este y terminó con una denuncia policial en su contra por agresiones. Preocupada por la situación de su colega, Mirtha Legrand habló del tema y dio su postura ante el escándalos que dejó a medio país boquiabierto.

En una nota para el programa "El run run del espectáculo, la diva de los almuerzos sentenció: “Estuve hablando con Susana. Le mandé un mensaje de WhatsApp. No le comenté el tema, nada más le mandé un abrazo y ella me mandó otro. No se qué le ha pasado a esta chica, no la conozco”.

Cuando el periodista Lio Pecoraro le preguntó si tenía una opinión formada sobre el tema, la Chiqui, fue clara: “No, no. Bueno, se habrá extralimitado esta chica. No sé si estaba en sus cabales o si había tomado, como dicen los otros señores. No sé francamente cómo estaba porque no lo vi. Viste que en el video no se ve cuando ella insulta y demás, pero yo pienso en Susana y en el mal rato que debe haber pasado. Muy feo”.