El furor de las biopic está cada vez más en auge en nuestra sociedad, ya que a la gran mayoría de la audiencia le interesa la historia de vida de los personajes relevantes que atravesaron nuestro suelo. Y nadie más importante que Mirtha Legrand, quien cuenta con una gran trayectoria digna de un cuento de hadas.

Sin embargo, aunque la diva tiene una gran cantidad de propuestas para tener su propia ficción biográfica, “La Chiqui” se encuentra negada ante la posibilidad de tener la propia y fue categórica al explicar sus razones.

Mirtha Legrand reveló por qué no quiere que hagan su biopic

Frente al boom de las biopics de las grandes figuras, una magnifica historia de vida que se espera plasmada en las pantallas es la biografía de la diva de “La Noche de Mirtha”. Sin embargo, la conductora se muestra negada ante la posibilidad de tener una propia.

Muchos son los interesados en estructurar la ficción biográfica de Mirtha Legrand, pero la diva se niega categóricamente a esta posibilidad y brindó sus motivos en una pequeña nota con Intrusos.

Ante la consulta de producir su propia biopic, La Chiqui enfatizó "No, no me gusta". Y, además, agregó el motivo por el cual no quiere que realicen una ficción sobre su vida: “Cuando te la hacen la biografía, te morís. Y yo no quiero morirme” puntualizó la conductora.

Asimismo, el periodista le consulto si en 25 años podría haber una producción audiovisual sobre su trayectoria. Entonces, Mirtha Legrand dio paso a la posibilidad que se realice a través del relato de algún pariente: “Va haber uno que sepa mi vida, siempre hay alguien que te conozca bien”.

Así, la diva de la “La Noche de Mirtha” se encuentra negada a realizar, en la actualidad, su biopic debido al prejuicio de que, si te la realizan en vida, falleces. Así, Mirtha Legrand fue contundente con sus motivos.

