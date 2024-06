Mirtha Legrand y Juana Viale preparan sus programas para el fin de semana y los invitados elegidos para estas ediciones van a dar que hablar.

Mientras las cenas con la diva suelen contener grandes debates, los almuerzos con su nieta se caracterizan por ser distendidos y descontracturados. En ambos casos, los temas en las mesazas son versátiles y se adaptan siempre a la actualidad del país, con invitados del mundo del espectáculo, la política y empresarios.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Los invitados a los programas de este fin de semana

La Noche de Mirtha se emite todos los sábados a las 21.30 horas por la pantalla de El Trece. En esta ocasión tendrá como invitados a el conductor Leandro Chino Leunis, la actriz María Fernanda Callejón, el periodista Alfredo Leuco y la bailarina Noelia Marzol.

Los invitados a la Noche de Mirtha

Al día siguiente, durante el almuerzo, veremos el programa de Juana Viale llamado "Almorzando con Juana" a las 13.45 horas por el mismo canal. Este domingo acompañarán a la nieta de La Chiqui, el escritor Eduardo Sacheri, el influencer Santiago Maratea, el modelo y actor Victorio Vico D'Alessandro, la actriz Florencia Otero, el niño con Trastorno del Espectro Autista Ian Moche y la Dra. Alexia Rattazzi.

Algunos de los invitados a Almorzando con Juana

El regreso de Jimena Monteverde

En el programa de la semana pasada Mirtha presentó, como todos los sábados, a la encargada de realizar los increíbles platos que se comen en su mesaza, Jimena Monteverde. La cocinera se había tomado unos días de vacaciones, La Chiqui la recibió y le dijo "Recibimos a Jimena, que estuvo unos días en el Vaticano".

Jimena Monteverde con el Papa Francisco

Jimena se acercó con emoción a la mesa y le confesó "Mirtha, te extrañé. De verdad te digo". Luego de eso Monteverde le dio un regalo muy especial a La Chiqui, "Sabes que tengo un mensaje para vos, del Papa. A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te mande un beso grande" contó conmovida Jimena.

Además, la cocinera, agregó que el Papa "Me dijo 'decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto". Mirtha, sorprendida, se agarró la cabeza y expresó "¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!".

Jimena Monteverde junto a Mirtha Legrand

Luego La Chiqui se refirió a una posible visita del Papa al país, "¿No te dijo nada si venía? Porque esa es la gran intriga de todos los argentinos. Algunos dicen que no viene". Ahí intervino uno de sus invitados, Franco Mercuriali, para agregar información y dijo que "Algunos hablaban de noviembre como la posibilidad de que venga a la Argentina".

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde

Fue ahí cuando Mirtha soltó un reclamo hacia el Papa, "No puede ser un Papa argentino y que no venga. Nunca ha venido". Como nos tiene acostumbrados, La Chiqui, no se guardó lo que pensaba.

C.S.