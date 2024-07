De la mesa de Mirtha Legrand suelen salir distintas discusiones, enfrentamientos y encuentros. En este caso, a Barby Franco no le cayeron muy bien los comentarios de La Diva sobre la antigua relación entre Fernando Burlando, su actual pareja, y Mariana Brey.

Fernando Burlando y Barby Franco junto a Sarah

Barby Franco y Fernando Burlando, se encuentran en una relación desde el 2011 y actualmente tienen una hija llamada Sarah, que nació en diciembre del 2022.

Así reaccionó Barby Franco a los comentarios de Mirtha Legrand

Hace algunas semanas, Fernando Burlando coincidió con Mariana Brey en la mesa de Mirtha Legrand, y fue la conductora del programa la que realizó algunos comentarios que incomodaron al abogado y enojaron a Barby Franco.

En un momento, la conductora dice: “¿Ustedes no salieron juntos?, ahora me acabo de acordar, en este momento”, entre risas incómodas, ambos dicen que no saben si “rotulan” esa relación.

Luego de eso, Mirtha la invita a Mariana Brey a mostrar su outfit, y en el medio de los agradecimientos hacia sus vestuaristas, la conductora hace un comentario que a muchos les pareció desubicado: “¿Reconoce ese cuerpito doctor?, mire que cuerpito”.

La respuesta de Burlando fue corta: “Yo no miro”, mientras que se escuchaba la risa de todos los presentes en el estudio, incluida Mariana Brey.

Días después, desde el programa ‘Intrusos’ entrevistaron a Barby Franco, que expreso su enojo: “¿Cómo te cayó la pregunta de Mirtha?”, a lo que la influencer contesto: “La periodista y la señora un poco desubicadas”.

Barby agregó: “Él, que sé yo, re ubicado, re caballero... pero la señora y la periodista no”. Luego le preguntan: “¿Hablaste con Fernando después?”, y la respuesta fue sencilla: “Hoy en día priorizamos mucho la familia, ya está. Boludeces no”.

Barby Franco

Para cerrar le preguntan “¿Te tuviste que atar los dedos para no escribir?”, “Olvídate, los dedos, la lengua todo. Ganas tenía”, contestó.

Barby Franco mantuvo que prioriza la familia, pero no le gustó nada el comentario que hizo Mirtha Legrand durante su programa, ni la reacción que tuvo Mariana Brey ante esto.

L.V