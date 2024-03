Mirtha Legrand comenzó su carrera como figura del cine de Oro a los 14 años. Y aunque su amor incondicional siempre fue el recordado Daniel Tinayre, un rumor jamás confirmado daba a entender, en su momento y cuando la diva cuando era muy jovencita, que habría tenido un amorío con el actor Alfredo Alcón.

Sin esquivar esta sospecha que ya pasó a ser un mito, la icónica conductora -invitada de lujo al ciclo de entrevistas +CARAS con la conducción de Héctor Maugeri- se refirió por primera vez al tema. Echando por tierra este histórico rumor, Mirtha se lo tomó con gracia y habló de su colega con mucho respeto y admiración.

Mirtha Legrand en +CARAS

“No pasó nada con él jaja. Era un hombre amoroso, encantador y excelente actor además”, contestó la diva televisiva sin darle más vueltas al asunto. Pero en plan de confesiones, también se atrevió a hablar de un novio cordobés que terminó dejando “por teléfono” cuando conoció a Tinayre. “Lo conocí a él y me enamoré”, explicó con total sinceridad en una charla que recorrió las perlitas más recordadas de su carrera, sus amores y dolores más profundos.

Los inicios de Mirtha Legrand

El recuerdo de Daniel Tinayre

Inseparable de su eterno compañero, Mirtha Legrand lo recordó con nostalgia y auténtica emoción. También se conmovió con la tapa de CARAS donde se registró el último adiós a su amado.

“Era mi palanca, el hombre en el que me apoyaba, mi todo. Él me cuidaba muchísimo. Después que murió, porque salíamos todos los sábados a comer, no tenia deseos de salir. Un día me vinieron a buscar y fui pero cuando llegue a casa, subir y puse la llave en la puerta dije: esto es la soledad. Y tengo que acostumbrarme. En la sala de terapia me había dicho: Te voy a dejar sola chiquita”, revivió y compartió una de las etapas más duras tras enviudar.

Mirtha Legrand en +CARAS

“Yo no sabía hacer un cheque. Y tenía que hacerlo. Entonces fui a un banco y le digo a la directora: “usted se va a reír pero yo no sé hacer un cheque, he quedado viuda y tengo que aprender”. Y me dice: “mire, si a mí me pusieran una cámara adelante tiene que llamar a la ambulancia porque me desmayo”. Siéntese que le voy a enseñar. Con Daniel estuvimos casados muchos años, me casé en el 46 a los 29, jovencísima”, cerró Mirtha.

FOTOS: Fede de Bartolo. Gabriel Machado @machadito_arte

