Décadas y décadas de trayectoria en la que ambas escribieron y continúan escribiendo la historia de la pantalla nacional. Mirtha Legrand y Susana Giménez, una amistad inquebrantable y fortalecida con el correr de los años.

La 'Chiqui' estuvo junto a Héctor Maugeri, director de la Revista Caras, en el comienzo del ciclo de entrevistas de Caras TV denominado +Caras, y contó que 'la diva de los teléfonos' había manifestado no poder asistir a su cumpleaños, pero "cayó de sorpresa, yo no sabía. Estaba hablando con Adrián Suar y Jairo y, de pronto, mi hija me dice 'mamá' y ahí veo a Susana".

Por otro lado, manifestó que con Susana se mandan mensajes por WhatsApp todo el tiempo y "es muy querible. Nunca habla mal de nadie, yo sí hablo mal de algunos, no de todos", dijo entre risas.

Mirtha Legrand en +CARAS.

La diva de los almuerzos tuvo una profunda entrevista en la que también rememoró parte de su trayectoria, que la convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión.

Mirtha Legrand, madrina de +CARAS

Con evidente emoción, Mirtha Legrand recordó sus inicios y, además, reveló ante Héctor Maugeri "de qué está hecha". " De ilusiones, de alegría, de satisfacción, de voluntad, de cierta inteligencia y de amor por la gente. Me quieren muchísimo. Vos sabes que se produjo algo inesperado, este amor de los chicos por mí", expresó.

El detrás de escena de Mirtha Legrand en +CARAS junto a Héctor Maugeri.

Mirtha Legrand y los momentos más icónicos de su paso por la TV

En esta inolvidable entrevista, Mirtha Legrand también recordó las perlitas y sucesos inolvidables de sus almuerzos, así como también los más incómodos. Entre ellos, la diva se refirió a la partida de Silvana Suárez de su mesa y el momento en el que le preguntó a Andrea del Boca sobre su embarazo cuando aún no lo había confirmado.

Mirtha Legrand, Héctor Maugeri y Liliana Castaño.

La "Chiqui" rememoró aquella pregunta que le realizó a la actriz y expresó: "Había escuchado a Laura Ubfal en la radio que había comentado que Andrea estaba embarazada. Luego, le pregunté si lo estaba porque me pareció lo más natural y maravilloso del mundo y le cayó muy mal".

Luego, agregó que del Boca nunca más la saludó. A su vez, Mirtha manifestó que es de pedir y creer en el perdón.

Créditos:

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

