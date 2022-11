Mora Jabornisky se convirtió en la tercera eliminada de Gran Hermano, luego de que el público decidiera, con el 60.07% que debía irse de la casa del reality.

Una estrategia mal ejecutada por parte de Romina, quien no sacó el jueves a Mora de la placa, pensando que su imagen, frente a la de Daniela, sería más favorable para el afuera, la empujó de lleno al abismo.

Mora Jabornisky apuntó contra la casa de Gran Hermano y habló de un complot.

Esta noche en el debate de Gran Hermano, Santiago del Moro le preguntó a Mora Jabornisky, sobre las razones que ella considera, que fueron las que impulsaron su salida de la casa, teniendo en cuenta que sus compañero la pusieron en placa.

"La verdad, creo que la casa me votó porque había grupos que chocabamos bastante. Si bien no se notaba tanto para el afuera, adentro era muy claro que habían dos grupos. Entonces, medio que se pusieron de acuerdo para votarme", aseguró la ex Gran Hermano.

Lo que deja ver Mora, es que hubo un complot, algo que es penalizado por Gran Hermano y de haberse concretado un complot, los participantes habrían logrado burlas las reglas y pasar por encima del ojo del Gran Hermano que todo lo ve.

Con respecto a qué podría haber influido para que los televidentes no la apoyaran, Mora contó que no tenía idea, qué pudo haber pasado. "Creo que todas las lecturas que nosotros podíamos hacer desde adentro, sobre lo que podíamos especular de afuera... Había gente que hizo mucho más cosas malas que yo...".

Mora afirmó que, ella, aún teniendo una mirada muy cercana de lo que es estar dentro de la casa de Gran Hermano, Juan, el tachero, hizo cosas peores que ella y aún sigue en el juego, por lo tanto, no entiende cómo es la mirada del televidente.

Mora aseguró que de volver a entrar, haría otra estrategia, no haría algunas cosas que hizo y apelaría a su historia de vida para empatizar mucho más con el público.

Mora explicó por qué nunca habló de su trágico pasado en Gran Hermano

Una de las estrategias que usan muchos participantes y personas en la vida, es apelar a su trágico pasado para generar empatía porque ¿quién no ha tenido una vida complicada y llena de momentos emotivos? Ante la pregunta de Santiago del Moro, sobre, el por qué no habló de que su mamá murió cuando ella era pequeña y que fue criada por otra persona a quien hoy llama, mamá.

"Soy un poco mi historia, pero, creo que mi historia no me define. De chica falleció mi mamá, mi papá se puso en pareja, luego falleció mi papá y la pareja de mi papá (Cristina es quien yo digo hoy que es mi mamá. Siempre digo que tengo dos mamás y un papá", contó Mora.

"Tuve la suerte de sentir que jamás me dejaban de lado o que me criticaran. ¡Nada, cero!", le respondió Mora a Santiago, luego de que le preguntara si, en su infancia había sentido algún tipo de rechazo