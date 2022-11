Gran Hermano: El antes y después de Lucila "La Tora" tras sus retoques estéticos

Lucila Belén Villar, más conocida como la “Tora”, fue la primera mujer en entrar a la casa de Gran Hermano 2022. El reality volvió a la pantalla de Telefe el pasado 17 de octubre y desde entonces el país habla de esto. Los hermanitos son los protagonistas de todos los programas de chimentos y podemos verlos las 24 horas por Pluto TV.

Lucila, a quien sus hermanitos llaman Tora, pasó por el quirófano antes de ingresar a la casa más famosa del país y se realizó numerosos retoques estéticos.

Cuáles fueron los retoques estéticos que se realizó la Tora de Gran Hermano

Lucila es una de las participantes de Gran Hermano 2022 que cautivó al público con su personalidad avasallante y su belleza. Sin embargo, lo cierto es que esta joven oriunda de Berazategui decidió pasar por el quirófano y por el centro de estética antes de ingresar al reality.

Lucila, la "Tora"

Lo primero que se realizó La Tora fue la reducción de lolas. Según cuenta en sus redes sociales, esto era algo que la acomplejaba y la molestaba, por lo cual, pasar por un cirujano fue su mejor opción.

Asmismo, y tal como sucede con la mayor parte de las jóvenes argentina, Lucila apostó por el relleno de labios y cambió por completo su fisionomía y, claro está, su sonrisa.

Cómo fue la presentación de Lucila, la "tora" de la casa de Gran Hermano

“Me dicen tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza que me llevo todo por delante. Mi nombre es Lucila Belén Villar, tengo 28 años y soy de Berazategui. Actualmente soy estudiante de PNL, la PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dicen”, arrancó diciendo Lu.

“Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía, me rozás, se pica y no sé decir que no", sentenció.

Por último, la joven declaró "Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo, pero literal. Soy una persona muy líder, he pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter”.