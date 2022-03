More Rial rompió el silencio sobre los rumores de romance con su abogado

De un tiempo a esta parte, Morena Rial viene desmintiendo un rumor que sobre la supuesta relación sentimental que mantendría con Alejandro Cipolla, su abogado.

Harta de las especulaciones, la hija de Jorge Rial decidió dejar un claro mensaje en su cuenta de Instagram en donde confirmó que no hay nada con el letrado.



"No estoy con Alejandro, es mi amigo y tiene familia. Yo estoy en otra totalmente, estoy bien y conociendo a alguien", reveló la joven dejando en duda su presente sentimental.



Luego, en un video que compartió en sus historias, More volvió a reiterar su verdad. "Que yo haya dicho que Alejandro es una de las personas más importantes de mi vida, no significa que yo tenga un romance con él. Por qué no viven y dejan vivrir", dijo en tono muy serio More Rial.



Previo a esto, su abogado también había hablado de ella y la buena relación que mantiene con ella. "Morena es una persona increíble. La conocí trabajando y la quiero un montón. Es lo único que quiero y puedo decir por ahora", expresó Cipolla en diálogo con el diario sobre el rumor.

More Rial respondió a quienes la critican como madre: "Para los que ponen en duda mi papel"

"Para todos los que pusieron en duda mi papel como madre o el papel de Facundo como padre, miren a nuestro hijo. El más feliz, como nadie", disparó More Rial días atrás cuando compartió un posteo mostrando cómo había sido el primer día de jardín de Francesco.



"Siempre te voy a dar lo mejor de mí, para que así sea. Te amo Franchu, te amamos. Con tu papá vamos a estar siempre a tu lado en cada momento. Te amamos", añadió.