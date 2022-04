More Rial y El Maxi mostraron la primera ecografía de su bebé

More Rial y El Maxi están más felices que nunca. Mientras su relación marcha sobre rieles, disfrutan de la gran noticia del embarazo de la hija de Jorge Rial.

Ella ya es mamá de Francisco y el de una nena llamada Trinidad. Ahora juntos esperan la llegada de un nuevo integrante de su familia ensamblada.

More Rial y El Maxi ya confirmaron la noticia en los medios y por eso ahora decidieron compartir en redes la primera ecografía de su hijo. More Rial se la realizó, según indica la imagen, el 5 de abril pasado.

"Te amamos", les respondió More Rial a su amiga uruguaya Jacqueline Patoka y a El Maxi, quienes publicaron la ecografía en sus Historias de Instagram.

Qué dijo Jorge Rial sobre el embarazo de More Rial: "Quedé en shock"

Jorge Rial habló después de que More Rial confirmara la llegada de su segundo hijo.

El periodista reveló cuál fue la reacción al momento de enterarse de la noticia. "Estoy muy bien, con mucha alegría. Esperando que esté todo confirmado, pero con mucha alegría. Siempre un nieto, un bebé es bienvenido",​ dijo el conductor en A la tarde,

"Fran me cambió la vida y lo que venga también, nena o varón será bienvenido", agregó Jorge Rial en relación a Francesco, su primer nieto.

Estoy alegre, en shock. Quedé en shock. No me lo esperaba. Igual de Morena siempre espero algo. Pero no me lo esperaba, estábamos cenando y me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock, pero ahora estoy feliz. Igual sigo en shock, tengo que asumirlo", siguió.