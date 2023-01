Luego de su historia de amor y de los idas y vueltas con el cantante cuartetero El Maxi, la mediática More Rial confirmó que esta separa, que no sale con nadie y que se encuentra disfrutando su soltería a pleno. Lo cierto es que la hija de Jorge Rial revoluciona a sus más de un millón de seguidores de Instagram compartiendo fotos donde se la ve completamente transformada, posando frente al espejo y con poca ropa.

La ex del cantante cuartetero en las ultimas horas publicó una foto con un vestido muy sexy, posó para la foto y le hizo un pedido a sus seguidores, del cual no se pudieron negar. “Holi, ¿me dan amor?”, escribió la rubia, quien recibió muchos me gusta y comentarios algo subido de tono.

Morena Rial confirma su separación

Solterita y sin apuros

La mediática siempre esta interactuando con sus seguidores de Instagram, por lo que uno de ellos decidió preguntarle por su estado civil y despejando la duda de mucho de sus seguidores. “¿Estas soltera?” preguntó el seguidor, a lo que ella respondió sin dar vueltas y con todas las letras: “Si, estoy soltera.”

Morena Rial muy provocadora en sus redes

Horas más tarde, la hermana de Roció Rial volvió a subir la temperatura en las redes publicando una foto en blanco y negro, en ropa interior y de espalda al espejo de su baño, y escribió: “Como se siente sabiendo que de todas soy la diferente”.

J.M