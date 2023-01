Este fin de semana Morena Rial fue víctima de un robo mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Córdoba. La hija de Jorge Rial manifestó su descontento en las redes.

Dos ladrones ingresaron en el hogar de Morena Rial y le dieron vuelta el departamento. Al parecer, fueron dos los jóvenes delincuentes y lograron llevarse joyas, sus ahorros en pesos y dólares y también se llevaron una caja fuerte que Morena tenía en el departamento. Por el momento, no se sabe si los delincuentes sabían que se trataba de la casa de Morena Rial y quienes están a cargo de la investigación están analizando las cámaras de seguridad.

La respuesta de Morena Rial a los ladrones

"Recuerden, la vida es un círculo. Todo vuelve y te pega donde más te duele", fue la frase que compartió Morena Rial desde sus redes junto a un emoji que enfatiza la oración. Morena es fanática de expresar todos sus pensamientos mediante frases motivacionales. De hecho, suele destacar algunas de ellas en su perfil.

La noticia la dio a conocer el periodista Carlos Serrano y aseguró que se trató de un robo "bajo la modalidad escruche". Por el momento, Morena Rial solo manifestó ese pensamiento desde sus historias de Instagram, mientras que Jorge Rial no emitió comentario alguno y se encuentra disfrutando de sus vacaciones en México.

El verdadero motivo de separación de Jorge Rial y Mariana Loly Antoniale

"El amor se va borrando, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Pasó algo que lastimó a una de mis hijas y me dolió porque vino del lado de Mariana. No quiero entrar en detalles pero hubo un hecho que tuvo como protagonista a mi hija. Aquí se le dio todo el amor del mundo, éramos una familia y mis hijas la amaban. Ahí fue el límite", contó Jorge Rial durante una entrevista.