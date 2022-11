Morena Rial confirmó su nuevo romance de una forma inesperada

En medio de los rumores que aseguran que Morena Rial estaría saliendo con un amigo de su expareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosini, fue la influencer quien rompió el silencio en las redes con una imagen que dice más que mil palabras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Morena Rial publicó un boomerang junto a Gonzalo Cabral, el futbolista con el que estaría saliendo. Las imágenes fueron compartidas en primera instancia por el deportista y la hija de Jorge Rial las replicó en sus redes.

El intercambio en las redes entre Gonzalo y Morena.

En las imágenes se puede ver a Gonzalo besando en la mejilla a Morena y ambos acompañaron la publicación con un corazón rojo y la canción "Inolvidable" de Beéle y Ovy On The Drums que habla de una historia de amor que no es secreta para nadie.

De esa forma, la mediática dejó en evidencia el incipiente romance que, según aseguraron algunos allegados a Cabral, habría generado un conflicto entre él y Facundo Ambrosini. Por otro lado, esto confirmaría la versión de Morena Rial de que no volvería con su expareja El Maxi, con quien perdió el bebé que esperaban juntos.

Morena Rial rompió el silencio sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

En diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", Morena Rial habló sobre la separación de su padre. El periodista le preguntó cómo está Jorge Rial, a lo que su hija contestó: "Separado asique bien". Como si eso fuera poco, agregó: "Me parece que mi papá está mejor sin ella".

"Sabía que mi relación con Romi no era la mejor. Nunca fue muy buena, pero no tengo nada para decir tampoco", expresó Morena con respecto a cómo era su vínculo con la exesposa de su padre. También asumió que a ella no le afectó la separación.