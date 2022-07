Morena Rial hizo hoy un vivo de Instagram en donde contó, sin dar mayores detalles, la razón por la cual terminó su relación con El Maxi, el cantante y cuartetero cordobés, que quién perdió un hijo que venía en camino y del cual se separó a solo cinco meses de haber empezado su relación.

En su salida en vivo desde su cuenta, la gran mayoría de sus seguidores le preguntaron por El Maxi. Todos querían saber de él y de los motivos por los cuales hubo el corte, pero también estaban los que lo atacaban, para mostrarle empatía a la hija de Jorge Rial. Para sorpresa de todos, la famosa lo defendió.

Morena Rial defendió a su exnovio: “Dejen de bardearlo”.

“Dejen de bardearlo (El Maxi) ¡Ya está, stop! Me cansé… hablemos de otra cosa”, dijo, sería, la hija de Jorge Rial. Pero los desaforados fanáticos no hicieron caso y siguieron preguntando por el tema principal que hoy hace parte de la vida mediática de More. “No entiendo por qué se empeñan en hablar mal de él. No van a lograr que yo terminé hablando mal de él, porque no tengo nada malo para decir. Él dice que me hago la superada, pero no me voy a poner a llorar en un vivo a decir todas las cosas ¡NO! O sea, nos separamos ya está”, sumó en su descargó.

“Chicos, yo sé lo que dijo Maxi y lo qué. Y si quiere estar con minas, está en su derecho… Y si yo quiero estar con pibes, estoy en mi derecho”, comentó la famosa. Asimismo, aclaró que ahora está sola, que no quiere estar con nadie por el momento.

Respecto a las razones por las cuales su relación con El Maxi llegó a su fin, More Rial contó que no hay una causa puntual: “Nos separamos porque terminó. No hay un motivo en específico, como para decir que pasaron cosas”. A la posibilidad de hacer un video con El Maxi, sabiendo que da a entender que no habría un motivo fuerte por el cual cortaron, la famosa dijo que no lo haría.

El Maxi habló sobre su separación con Morena Rial

En una charla con Juan Etchegoyen por Mitre Live, el músico rompió el silencio y contó, de manera escueta, que está enojado y muy caliente, a solo días de la separación con More Rial, por lo que no quiso ahondar en detalles. "Estamos separados. No voy a hablar por el momento, las cosas cuando recién pasan uno está enojado y caliente, por ahí uno dice cosas que no tiene que decir, no es lo conveniente".

"Es por una cuestión de prudencia, respeto y caballerosidad. Por lo menos yo no tengo ganas de hablar", sumó el exnovio de More Rial. Por las declaraciones que ambos dan, es claro que la relación no terminó en buenos términos y aún tienen cosas pendientes por decirse para cerrar su ciclo.