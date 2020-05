La extraña declaración de amor de Morena Rial

View this post on Instagram

Ella es magia, parece una chica sencilla pero volvería loco a cualquiera con cada una de sus manías. Llora a escondidas y ríe a carcajadas, esconde complejos detrás de su mirada, capaz de enfrentarse al mundo y seguir como si nada, mide cada beso y cada palabra y así evita tomar decisiones equivocadas, es magia... Pero no lo sabe. Siempre alegre aunque desconfiada, pero lo niega, sigue creyendo en el amor y en los cuentos de hadas. Luchen por lo difícil, porque lo fácil lo tiene cualquiera✨♥️