Morena Rial habría engañado al preso de González Catán con el del penal de Batán

Morena Rial quedó expuesta luego de que salieran a la luz un video en el que se la ve saliendo del penal de Batán, aunque eso no es todo, ya que desde El Ejército de LAM compartieron una postal en la que estaría besándose con el preso que visita en dicha unidad penitenciaria.

Sin embargo, luego de que Jorge Rial confirmara que no está de acuerdo con el romance de su hija con alguien que está privado de su libertad, fue el detenido en la cárcel de González Catán quien dejó en evidencia la traición de Morena Rial.

Morena Rial habría traicionado al preso de González Catán

El Ejército de LAM compartió la publicación de "Tomate", el joven detenido con el que habría tenido un romance Morena Rial cuando lo visitaba en la cárcel de González Catán. "La More lo dejó clavado el día de visita y no lo viene a ver", se leía en una pregunta de Instagram a la que el jhoven respondió "No entiendo nada".

Al parecer, Morena Rial cambió a "Tomate" de González Catán por "El Mato" de Batán, ambos detenidos en esas unidades penitenciarias. La hija del periodista no habría terminado el vínculo con "Tomate" antes de iniciarlo con "El Mato". Por lo que el detenido de González Catán se habría enterado por "LAM" de lo sucedido.