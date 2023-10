Morena Rial tomó la decisión de llevar a juicio a Silvia de D’Auro, luego de protagonizar uno de los escándalos más fuertes del año con su padre Jorge Rial, hoy en día las aguas están más calmas frente a dicho asunto. Pero ahora irá con todo contra su madre, que la denuncia por torturas en su infancia.

Fue durante los primeros meses de este año, cuando More realizó fuerte declaraciones en A la tarde sobre Silvia: . "Tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico, es una mentirosa. Es una psicópata, loca", expresó.

Silvia D'Auro

"Es que del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes, no son mentiras, es verdad", sumó y continuó con el tremendo relato: "Me tiraba contra la bañadera, me hacía golpear mis partes íntimas, me ponía cera en mis partes íntimas, yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes", reveló la hija de Rial.



More Rial

Sobre este contexto, el abogado de Morena, Alejandro Cipolla diálogo en TN Show y brindó más información sobre la denuncia caratulada: ‘’Torturas y vejaciones agravadas por la aguarda’’. En el programa adelantó que los papeles ya se encuentran a disposición de la Justicia contra D’Auro y próximamente enfrentará un embargo por: "Juicio ejecutivo por cobro de honorarios, regulados en el expediente de alimentos y régimen de visita", detalló.

Quién será la testigo más importante de Morena Rial

Por otro lado, Morena Rial contará como un testigo clave y muy importante en este proceso contra Silvia D’Auro, la presencia de su hermana Rocío Rial, con quien tiene poco contacto y se mantiene firme al lado de Jorge Rial.

D.M