Jorge Rial y Morena Rial protagonizaron unos de los escándalos más fuertes del año. Actualmente parece estar todo tranquilo y no dieron indicios de que existan problemas, sin embargo, la influencer nuevamente está en el centro de atención, ya que se dio a conocer su particular romance: con un hombre preso.

No es la primera vez que la hija del periodista se fija en un hombre encarcelado, fue Pampa Mónaco, quien reveló la primicia y descubrió anteriormente que había visitado a otro sujeto condenado a robo con arma de fuego en González Catan. Ahora, Morena fijó sus ojos en Agostino Carriño, sentenciado a cumplir 7 años en la cárcel de Batán, por robar a mano armada en un exclusivo barrio en Mar del Plata.

Morena Rial a los besos con un hombre preso

Qué dijo Jorge Rial sobre el romance de Morena Rial con un preso

En medio de la polémica, Poco Correctos buscó la palabra de Rial, para saber su opinión acerca del vínculo sentimental de su hija con un presidiario: ‘’El otro día hablé con ella y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho”, expresó

Y continuó el periodista, mostrándose un tanto incómodo: ‘’A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, comentó, cuidado de sus palabras.

Por otro lado, Jorge dejó en claro que está mantener una relación dentro de todo buena con Morena: “Hoy no es prioridad, hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal. No me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien”, manifestó.

Finalmente, Jorge Rial mencionó a su nieto Francesco, a quien le tiene muchísimo cariño: “Hablo todos los días con él, está con el padre y los abuelos en Córdoba. Hay una distancia prudencial que me parece que no hace bien a todos, a ella también”, cerró sobre su hija Morena Rial.

D.M