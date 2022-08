Morena Rial rompió el silencio sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "Mi papá está mejor sin ella"

Fue en junio del corriente año que salió a la luz la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro tras 5 años de relación, sin embargo recién ahora Morena Rial, la hija del conductor, se anima a dar su opinión al respecto.

En diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", Morena Rial habló sobre la separación de su padre. El periodista le preguntó cómo está Jorge Rial, a lo que su hija contestó: "Separado asique bien". Como si eso fuera poco, agregó: "Me parece que mi papá está mejor sin ella".

Romina Pereiro y Jorge Rial recién casados.

"Sabía que mi relación con Romi no era la mejor. Nunca fue muy buena, pero no tengo nada para decir tampoco", expresó Morena con respecto a cómo era su vínculo con la exesposa de su padre. También asumió que a ella no le afectó la separación.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Jorge Rial vuelva a formar pareja, Morena fue contundente y sentenció: "Que haga lo que quiera, mientras que no se case". De esa forma dejó en claro que solo le interesa que su padre no vuelva a contraer matrimonio.

Morena Rial habló de los rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey

Juan Etchegoyen le preguntó a Morena por los rumores de romance de su papá con Mariana Brey, pero esto descolocó a la entrevistada que reaccionó sorprendida: "No sabía, no estoy al tanto. ¿Ella no tenía marido?".

Seguido a eso el periodista le preguntó si Jorge Rial no le comentó nada, por lo que Morena le quitó importancia al asunto: "No, ¿Qué me va a comentar?". Para terminar afirmó: "No la conozco y que haga lo que él quiera, yo vivo en otra provincia, estoy en otra etapa de mi vida. No me interesa lo que haga o con quién esté".