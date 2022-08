Romina Pereiro rompió el silencio habló de cómo vivió su divorcio con Jorge Rial

A seis meses de su separación, Romina Pereiro decidió romper el silencio y hablar sobre cómo atravesó su ruptura con Jorge Rial, con quien estuvo casada por dos años.

La nutricionista dialogó con Catalina Dlugi en su programa radial, "Agarrate Catalina", y aseguró: “La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona recontra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”.



Luego, se enfocó en las cosas que se decían de la ruptura y su imposibilidad en salir a desmentir todo. “Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso”, dijo Pereiro.



Por último, Romian habló del duelo que tuvo que atravesar y cómo logró salir adelante. “Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo", cerró la nutricionista.

Cómo es la millonaria mansión que Jorge Rial compartía con Romina Pereiro y que está a la venta

Luego de que Jorge Rial y Romina Pereiro le pusieran final a su matrimonio, han decidido vender lo que ha sido su nidito de amor en el barrio de Belgrano R. Se trata de una mansión de estilo inglés que ha sido reformada y transformada en una moderna propiedad.

Ubicada en una de las mejores cuadras de Belgrano R, vecina a la Embajada de Argelia, la casa se compone de 6 ambientes, distribuidos en 3 plantas. Cuenta con 353 metros cubiertos y 27 descubiertos, es decir un total de 379 metros.

Ingresando se encuentra una amplia recepción y el living-comedor. Continuando por el pasillo una cava, la dependencia de servicio, la cocina con comedor diario, el lavadero independiente y un family con salida al jardín, que tiene piscina, un quincho y una parrilla.