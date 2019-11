Moria Casán atacó a Agustina Kämpfer y Nicole Neumann: "Qué gente caradura"

Nicole Neumann y Agustina Kämpfer cuestionaron a Moria Casán y, en Nosotros a la mañana, la criticaron por no querer darle una nota a uno de los movileros del ciclo.

Lo cierto es que, al enterarse de estas palabras, La One salió al cruce y las despachó en su programa, Incorrectas. “Parece que la señora Kämpfer, ex Incorrecta, y Nicoleta Neumann hablaron de mí y parece que están ofendidas. Ay, no sé si voy a poder dormir”, dijo la diva.

“Y Kämpfer, ubicate. ¿Dónde está tu cortesía? Casi le arrancás la mano al cronista de LAM. Yanina Latorre vive diciéndole chorra y ella no responde. ¿Vste mamita cómo cerraste la puerta del auto y casi le arrancás el brazo cuando te preguntaron por Amado Boudou?”, siguió con su descargo.

Luego, le tocó el turno a Nicole a quien también despachó con dureza. "Cuando se enoja con la prensa todo lo que dice. Mirá lo que le puso a Jorge Rial, un periodista de primera. Qué maleducada, qué gente caradura. Ningunea a un número 1 como Rial y defiende a un pibito que está empezando. ¿Vieron chicas cómo ustedes hacen lo mismo?”, cerró.