Denise Dumas disparó furiosa contra Pampita: "¡Qué me mande una carta documento!"

El casamiento de Pampita dejó mucha tela para cortar, tal es así que se generaron muchas polémicas en torno al evento. Denise Dumas fue una de las tantas que cuestionó la inspiración de Gabriel Lage a la hora de diseñar el vestido de la top, que según muchos aseguraron era muy parecido al que usó la famosa actriz de Hollywood, Lea Michele.

“¿Tiene telepatía con la actriz de Glee? Porque se peinó igual, todo igual. Cuando uno hace el mismo look, sobre eso construye un diseñador, obviamente”, disparó picante Dumas en el ciclo que conduce.

Pampita, salió a defenderse y negó que su vestido fuera una copia del usado por Michele en su casamiento: “Yo digo que es imposible, porque nadie nos puede leer la mente al diseñador y a mí. Y el vestido con el que lo comparan, tiene un moño, es otra tela, los volados son distintos, no se parece en nada. Solamente que los dos son blancos”, explicó la top.

Tras la explicación, Denise subió la vara y fue por más: “Estoy diciendo que mandó una foto porque sé de alguien que mostró la foto. ¿Por qué lo niega? Todas las novias vamos con una foto, no entiendo por qué lo hace. Porque uno pone las dos fotos y son idénticas, más allá de que después le cambies el lazo o no. A mí no me parece que esté mal, a mí me consta que llevó una foto y lo sostengo. ¡Que me mande una carta documento! Pero estaba divina”.

