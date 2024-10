Pampita y Roberto García Moritán protagonizan una escandalosa separación que está dejando a todo con qué hablar. Una de las razones por las que el político y el modelo decidieron romper su relación es por diversas infidelidades. Al parecer, la conducta se enteró de varias de ellas y decidió terminar todo. Sin embargo, Moria Casan dio un detalles que nadie se esperaba, y que la remonta a su histórica pelea en el Bailando 2023.

Moria Casán contó el detrás de su histórica pelea con Pampita

Una noche tranquila desencadenó en un caótico final. Era 27 de diciembre del 2023, en el marco del Bailando 2023. Tras la performance de Martu Morales y Yeyo de Gregorio, el jurado dio sus devoluciones, pero comenzaron una batalla campal que se volvió histórica en redes sociales. Carolina 'Pampita' Ardohain y Moria Casán protagonizaron un intenso cruce, que, meses después, se supo cuál fue el motivo de la inesperada reacción.

“Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”, expresó la modelo, mientras levantó el cartel que mostraba un 10. Ante esto, cuando fue el turno de la diva, no se quedó callada: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10'″.

De esta manera, la pelea comenzó a crecer y se acusaron de no puntuar correctamente. “No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada”, lanzó Moria. “Ay, qué sensible que está Moria hoy, dale. Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco acá, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”, expresó, a los gritos, Pampita.

La discusión se intensificó y se volvió tendencia en redes sociales. Meses después, y con la separación de la modelo, la diva decidió confesar por qué Ardohain había reaccionado de tal manera. En Bondi Live, reveló que una de las infidelidades habían salido a la luz: "Se enteró de la periodista ese día. Destapó todo y cuando vino, se la agarró conmigo".

La histórica pelea quedó en el recuerdo de todos, y genero cantidades exhorbitantes de memes. Sin embargo, parece que fue uno de los peores momentos y recuerdos de Pampita. Moria Casan, como la diva de la televisión que es, le respondió sin dudarlo, pero rápidamente comprendió la situación y se solidarizó con su compañera del Bailando 2023.

A.E