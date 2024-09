Pampita y Roberto García Moritán siguen estando en boca de todos por sus rumores de crisis y separación. A pesar de que el ministro de la Ciudad de Buenos Aires sacó un comunicado y habló en el programa "Poco Correctos", donde desmintió que se esté separando de la modelo, las especulaciones de que el vínculo se rompió siguen firmes.

Pampita

En el programa del 24 de septiembre de "A la Tarde" dieron un detalle clave que confirmaría que Pampita estaría separada de Roberto García Moritán. La modelo salió de su casa en Barrio Parque, donde varios medios de comunicación la estaban esperando.

Pampita no respondió a ninguna de las preguntas que le realizaron, salió con una sonrisa de su hogar y sólo les deseó un buen día a los periodistas que se encontraban en el lugar. El cronista de "A la Tarde", Oliver, contó algunos detalles, "Teníamos la información de que hoy retomaba su agenda laboral. Hubo misterio, hubo un operativo, todo muy resguardado".

Pampita ya no estaría usando la alianza de su matrimonio con Roberto García Moritán

Sobre la modelo, Oliver reveló "Tenía una sonrisa pero medio incómoda, Pampita no sabía si responder o llamarse a silencio". El detalle que confirmaría que la pareja está separada es que la modelo ya no estaría usando la alianza de su matrimonio con Roberto García Moritán.

El picante comentario de Moria Casán al confirmarse que Pampita va a estar con Susana Giménez

En el programa de "A la tarde", también, aseguraron que Susana Giménez está en tratativas para que el próximo domingo, 29 de septiembre, Pampita esté sentada en su living para hablar de su separación de Roberto García Moritán.

Una cuenta de X dio la información que brindaron en el programa de América TV y fue en ese posteo donde Moria Casán dio su opinión por el encuentro que sucedería en Telefe. Mundo Famosos afirmó: "Según #AlaTarde Pampita rompe el silencio este domingo con Susana Giménez".

Moria Casán dio su opinión del posible encuentro entre Pampita y Susana Giménez

Moria Casán respondió y dio su opinión sin pelos en la lengua, "2 mononeuronales, se entenderán? Jaja" escribió la One en su cuenta de X. La exvedette redobló la apuesta y siguió dando su punto de vista en otros posteos de esta red social.

Moria Casán dio su opinión

"Todos me llaman a mi x ser TUTANKAMO, conozco las sábanas, verdades y mentiras de muchos, me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio del entorno para k no salgan de su nube y tomen la realidad, banco a Angel k entiende todo, surfea, bucea y no se marea, ejército de lam, soldados y generales", escribió en X Moria Casán.

C.S.