Moria Casán fue la invitada de lujo de esta edición de jueves de +CARAS, programa conducido por Héctor Maugeri. El segmento de entrevistas se emite de lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, por las pantallas de CARAS TV y Net TV.

El director de la Revista CARAS es un amplio conocedor del mundo de las celebridades tanto extranjeras como locales, por lo que es una voz autorizada para interrogar a quienes visitan el living del ciclo de reportajes que busca honrar a los famosos.

Los años no vienen solos y se transitan de mejor o peor manera. Esto depende de la vida que lleve cada persona, lo cual termina siendo un factor que afecta en lo físico y lo mental. En este marco, Maugeri le consultó a Moria cómo transita el paso del tiempo.

"El paso del tiempo lo paso vivo haciéndome de todo", respondió a la pregunta realizada. Y agregó: "Me miro al espejo veo un rollo y digo: 'Vamos a sacarlo'. No quiero el matambre. Voy a que me planchen el cuerpo la cara".

Moria Casán en el estudio de +CARAS.

"Me hago retoquecitos. Cuando tenés determinados cánones de belleza no es que te lastime, pero yo pude superar la belleza", afirmó Moria y posteriormente complementó: "Yo creo que soy de las pocas personas que empezaron desnudas y trascendieron el cuerpo".

SI hay algo que para destacar de Moria, más allá de su talento y hermosura, es su inteligencia y madurez. "Con los años se te cae todo amor mío, salvo las encías. No me permito la decadencia, que es todo más mental", sostuvo.

Moria Casán y el motivo pot el cual entró al teatro

La ex vedette y modelo es una de las figuras más rutilantes y carismáticas de nuestro espectáculo. En este contexto, Héctor Maugeri se encargó de agasajarla y realizar un ameno recorrido por su carrera y vida llegando a lugares que solamente +CARAS puede lograr.

Moria Casán y Héctor Maugeri.

El paso del tiempo le llega a todas las personas y muchas veces depende de cómo las mismas elijan transitarlo, qué hacen para estar en mejores condiciones, entre otras cosas. "Yo entré al teatro por mi belleza o por mi físico. Me di cuenta que eso se iba a terminar", soltó Moria Casán en referencia a cómo fue su ingreso al ambiente teatral.

Por otro lado, cabe destacar que es una mujer que mantiene sus ideales, convicciones y valores muy claros, que no los negocia y que siempre los defiende cueste lo que cueste. "Yo no compro lo que vendo, siempre tuve esa claridad", concluyó en las pantalla de CARAS TV y Net TV.

BL