Moria Casán habló detalladamente de su casamiento en Italia

Moria Casán regresó a Incorrectas después de haber viajado a Italia con su pareja Humberto Poidomani. Allí los tórtolos dieron el sí a la mejor manera "italiana", es decir, se cararon en un hermoso restó en Florencia.

"Me casé y ya me separé", dijo la one haciendo referencia a que se distanció físicamente del artista plástico de 77 años. "Casarse y extrañarse es lo mejor. Estoy muy feliz porque encontré un hombre con la misma mente, sensible… Es un ser creativo, buena gente, muy vivido, mayor que yo, cosa que me encanta", explicó ante la atenta mirada de todos, ya que siempre deja impactados a medio país.

A lo último agregó un dato simpático sobre el lujoso anillo que le regaló Humberto, que está confeccionado con titanio, un brillante negro y oro blanco. "El segundo día me lo olvidé. No estoy acostumbrada a usar alianza. Entonces ahora lo puse en la cartera”, cerró entre risas.