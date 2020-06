Moria Casán relató cómo le propuso casamiento su último marido, Humberto Poidomani

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Moria Casán, Floppy Tesouro, Paulo Kablan y “el Chino” Leunis.

El primero momento de la noche llegó cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a “aquellos que recibieron una propuesta de casamiento" y Moria Casán dio la nota

"Me volví a casar el 28 de diciembre, el día de los inocentes, fue en Florencia en Italia y tengo un anillo de titanio y oro blanco. Con Humberto. Resulta que estaba con un amigo mio y mis dos nietos cenando en un resto muy temprano. Al poco tiempo de estar comiendo entra un tipo muy grandote, y pensé a este tipo lo conozco y entonces me voy al baño y cuando vuelvo me dicen que estaba Graciela Borges, la voy a saludar y me dicen te presentó a y me presenta a este hombre, y me dice ‘dice mi amigo que vos le encantas porque hace, dice y piensa siempre lo que dice’ entonces lo le dije que si era tan especial nos teníamos que casar. Al otro día recibo una obra de arte, un martes, y lo llamé y le agradecí y me dijo que lo pase a buscar y fuimos a cenar….”, comenzó contando.

“Cuando bajamos del auto ya lo tomé del brazo, nos sentamos en la mesa y me dice ‘le dije a mis hijos espirituales’ vengo a cenar con su futura madrastra y los hijos sabés quienes eran Adrián Suar y Marcos Carnevale (risas). Un día en casa recibo un llamado y me dice ‘vos te querés casar conmigo’ y me dice nos encontramos en Roma en Piazza Navona y nos vamos a Florencia y ahí nos casó una síndica” Desde el 28 de diciembre que no veo a mi marido, porque el vive en Miami y yo en Argentina. (Risas). Me casé y me separé…", sentenció.