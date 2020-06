Internaron a Carlos Menem y le hicieron un hisopado para saber si tiene Coronavirus

El ex presidente de la Nación y Senador nacional, Carlos Saúl Menem fue internado esta tarde según confirmó su hermano, Eduardo. Según él lo acompañó su hija Zulemita y luego de hacerse unos chequeos debido a una debilidad muscular que sintió en los últimos días le hicieron el hisopado para ver si se contagió COVID-19.

Luego de los estudios quedó internado en el Instituto del Diagnóstico ubicado en la calle Martelo T. de Alvear 2346. Cuando llegó al hospital los médicos midieron su nivel de oxígeno en sangre y los resultados no fueron satisfactorios y por eso decidieron dejarlo en observación. Ahora habrá que aguardar unas horas (no se sabe con exactitud cuántas) para conocer el resultado del hisopado. El próximo 2 de julio el expresidente cumplirá 90 años por lo cuál es un paciente de alto riesgo.