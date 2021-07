Moria Casán compartió una foto lavando los platos: "Secuencia y consecuencia del crush"

Moria Casán abrió la puertas de si intimidad y se dejó ver haciendo las tareas de la casa sin una gota de maquillaje.

Moria Casán a cara lavada y lavando los platos.

“Sho en trance #Doña. Lavando un #plato “a lo que he shegado vió? Secuencia y consecuencia del #CRUSH”, escribió la diva en sus redes, con todo el estilo que la caracteriza.

Luciendo un conjunto de entrecasa con transparencias y en blanco y negro, Moria se ve radiante. Al éxito teatral que vive con Brujas, se le suma un inmejorable presente en el amor de la mano del Pato Galmarini.

El romance que nació en "A la cama con Moria"

Moria Casán cuenta que conoció a Pato Galmarini hace 30 años cuando lo invitó a su programa “A la cama con Moria”. Pero que después no lo volvió a ver.

Según recuerda la diva, recién hace un par de años tomaron un café cuando él la invitó a participar de una movida de deportes y cultura. “¡Tengo un crush con mi profe de historia del peronismo!”, exclama cuando la pregunta se vuelve a repetir ante la “innegable prueba del delito” que consiguió CARAS en exclusiva.

Moria Casán con Pato Galmarini en una salida al teatro.

“¡El ha sido mi profesor virtual de historia! Y lo digo de verdad porque un día me llamó por teléfono y me empezó a mandar data de la historia del peronismo. Tema que a mí me interesa muchísimo”, asegura como para que no queden dudas de su presente feliz y ya nada virtual. “Lo único que quiero decir es que estoy muy bien. En un momento de mi vida que es sólo para el disfrute”, concluye una mujer tan apasionada que se predijo una nueva y buena vida que ya comenzó a disfrutar.