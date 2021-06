Hollywood amaneció con una amarga noticia, la actriz Joanne Linville, reconocida por sus papeles en Star Trek y La dimensión desconocida, falleció a los 93 años.

Según confirmó la revista Variety, el deceso se produjo en su casa de Los Ángeles el domingo 20 de junio, pero la familia de la intérprete recién hoy dio a conocer la noticia."Linville vivió una vida plena. Una cuyo espíritu, pasión por el arte y la vida fue una inspiración para todos los que tuvieron el placer de conocerla”, expresó su manager a través de un comunicado.

Muere la actriz de "Star Trek" y "La dimensión desconocida", Joanne Linville

Nacida el 15 de enero de 1928 en Bakersfield (California), Joanne Linville estuvo casada con el director Mark Rydell con quien tuvo dos hijos: Amy y Christopher, ambos actores.

Debutó como actriz en la película El desfiladero del cobre y se convirtió en una estrella de la televisión, apareciendo en episodios de ficciones como Alfred Hitchcock presenta, La dimensión desconocida, El fugitivo, Hawai 5-0, Dinastía o Los ángeles de Charlie, pero fue su rol en Star Trek el que la llevó a la cima.

En cine trabajó poco pero con los mejores de la época. Fue parte de Nace una estrella con Barbra Streisand y Kris Kristofferson, además de compartir sets con Burt Lancaster y Alain Delon en Scorpio.

Muere la actriz de "Star Trek" y "La dimensión desconocida", Joanne Linville

Su último trabajo, antes de su retiro, fue en 2016 en un capítulo de la serie de ficción Starship Excelsior.

Linville también se dedicó a la enseñanza y creó una escuela de interpretación junto con su maestra, Stella Adler. También escribió un libro sobre actuación titulado Seven Steps to an Acting Craft.