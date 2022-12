A las 16 horas del sábado 3 de diciembre, la Selección Argentina de fútbol enfrentará a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Los jugadores se preparan para dar lo mejor de sí en la cancha, aunque al parecer, Dibu Martínez decidió y por todo.

A través de las redes, si viralizó una imagen del Dibu Martínez en un entrenamiento previo al enfrentamiento de la Selección contra Australia y un detalle de su nuevo look hizo emocionar a los hinchas que se sorprendieron al ver la nueva imagen del arquero.

Dibu Martínez.

El jugador que viste la camiseta número 23 salió a la cancha con un nuevo corte de pelo y un abnadera de Argentina pintada al costado de su cabeza. Esto deja en evidencia la pasión con la que el jugador vive la participación en la Copa del Mundo.

Como era de esperarse, los hinchas salieron a bancarlo y destacaron su pasión por los colores que representa. "Dibu Martínez estrenó nuevo look, con la bandera de Argentina, en ¡LA CABEZA! Me vuelvo loco", "Esto es pa' valientes el que no que se baje antes", "Lo amo", fueron algunos de los comentarios que plasmaron los futboleros de alma.

El nuevo look del Dibu Martínez.

Dibu Martínez y Mandinha: propuesta en un colectivo

Emiliano Martínez, el arquero estrella de la Selección, conoció a Ava, también conocida como Mandinha Martínez, en un colectivo que ambos solían tomar. Un día, Dibu decidió pedirle su número y la invitó a salir sin saber que se convertiría en la mujer de su vida.

Ava es portuguesa y diseñadora de interiores. Tiene su propia empresa que se llama Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, en las afueras de la capital.