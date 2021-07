Sebastián Estevanez y su familia están atravesando un momento muy duro y es porque, en las últimas horas, se supo la triste noticia de que falleció la abuela del ex actor.

Murió la abuela de Sol y Sebastián Estevanez

La familia Estevanez, además de ser una de las familias más populares y queridas del mundo del espectáculo, es muy unida. Esto siempre se vio reflejado en las redes sociales de Sebastián y Sol Estevanez, ya que en más de una oportunidad compartieron fotos y hermosos mensajes de amor hacia su abuela. Tras haberse conocido que Amanda falleció a los 94 años de edad, Sol y Sebastián Estevanez compartieron videos y sentidos mensajes para despedir a su abuela.

Sol Estevanez confirmó la triste noticia al publicar en su cuenta de Instagram, un conjunto de imágenes y videos seleccionados, recordando hermosos momentos compartidos junto a su abuela Amanda. Además, la actriz escribió un sentido mensaje: “Desde que nací un 31 de agosto, no supe lo que era festejar un cumple sola, es que las dos nacimos un 31 de agosto. Recuerdo un día, con ese humor tuyo, me dijiste: ‘Nena, desde que naciste me cagaste mi cumple’…pero luego me agregabas: ‘me encanta que hayas nacido el mismo día que yo’. Abu, Amanda, periquita, firulete, firu… te fuiste un invierno, pero con 20 grados y un sol enorme iluminándonos”.

Y expresó: “Te dije todo en privado, juntitas como siempre charlábamos. Ahora no sé con quien voy a hablar todos los días del año, en cada tarde, en cualquier parte del mundo, siempre. Y ahora ?. Tengo grabada tu voz, tu amor y tus locuras. Y esos ojos celestes que solían mezclarse con el cielo. Deseo que estés en paz, esa que nos pediste este último tiempo, querías irte con el abuelo, que ya era hora y que lo extrañabas mucho, seguro ya están juntos y felices. No lo hagas renegar y portate bien, que sos brava y lo serás siempre. Te extraño. Te amo Abu Amanda. feliz viaje. Descansa en paz. 31/08/1926 20/07/2021 94 años”.

Zaira Nara, Sabrina Garciarena, Natalia Lobo, Miguel Ángel Rodríguez, entre otras figuras del espectáculo, escribieron mensajes a la actriz, tras la pérdida.

En mayo, Sebastián Estevanez había compartido en redes sociales una foto junto a su abuela Amanda diciendo: “Cuando estoy con mi abuela siento que es un milagro, la amo con todo mi corazón, dedicó su vida a los nietos, es lo más! Gracias a Dios por estos momentos únicos!”. Una vez que se confirmó la triste noticia, el ex actor compartió un tierno video junto a su abuela y un hermoso mensaje: “Abue, te voy a extrañar muchooo! Te Amooo hasta el infinito! Gracias por estar conmigo!” junto a muchos emojis de corazones.

En el video se puede ver cómo Sebastián comparte un hermoso momento junto a su abuela en vida, a quien le gustaba mucho los sándwiches de miga. Además el ex actor le dice que "Tenerte así es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”.

Susana Gimenez, Martina Fasce, Georgina Barbarossa, Iair Said, Nancy Duplaá, Connie Ansaldi y varias celebridades escribieron sus mensajes de apoyo.

