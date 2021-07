Sebastián Estevanez reveló su nuevo proyecto laboral y el famoso que es su primer cliente

“Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción, son cosas personales. Con eso me la rebusco”, decía semanas atrás Sebastián Estevanez en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina. Allí, el actor revelaba una faceta completamente desconocida y anunciaba sus intenciones de retirarse de la actuación.

“Voy a estar en casa con mi familia y dedicarme a cumplir un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, dijo Sebastián y agregó: “Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera.

"Con Ivana (Saccani, su esposa) estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”, dijo el ahora ex actor.



Ahora que va por este renovado sueño, Estevanez reveló que ya tiene su primer cliente: Marley. “Lo que a otros los estresa, a mí no. Mis amigos me cuentan los proyectos de sus casas y yo les digo: ‘Te ayudo’. Marley me llamó para que lo ayude a hacer la casa. Él va a hacer un reality sobre su vida y ahí va a estar el tema de la construcción de su nuevo hogar con un estilo inspirado en el Feng Shui. Ya me reuní con el arquitecto y todo. Estamos a full”, dijo entusiasmado con esta nueva etapa en su vida.

Sebastián Estévanez e Ivana Saccani anunciaron que están en la dulce espera

En medio de estos cambios laborales, hace un par de días comenzó a correr el rumor de que Sebastián Estévanez e Ivana Saccani estaban en la dulce espera. Lejos e ocultar la verdad, la pareja decidió gritar a los cuatro vientos la llegada de su cuarto hijo.

"Más felices no podemos estar! Se agranda la familiaaa! Besoos!", escribió el actor en su cuenta de Instagram y agregó varios corazones mientras arrobaba a su mujer.

El mensaje fue acompañado con una imagen bellísima de la incipiente panza de embarazada de Ivana, y cuatro manos que dibujan un corazón.