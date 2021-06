Sebastián Estevanez: "No creo que siga mi carrera de actor"

Y a pocos meses de ser padre por cuarta vez, Sebastián Estevanez admitió que se alejará de su carrera artística. La inesperada noticia se dio a conocer en una entrevista con el actor en el programa Agarrate Catalina.

"No creo que vuelva con una novela, estoy con proyectos personales, con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa. Está bueno poder estar en mi casa, con mi familia, mis amigos. Estuve mucho afuera de mi casa. No creo que siga mi carrera de actor", expresó en un mano a mano con Catalia Dugli.

Sebastián Estevanez admitió que no cree que siga su carrera como actor

Por otro lado, Sebastián Estevanez se refirió a la llegada de un cuarto integrante a la familia: "Estamos muy contentos, felices, no alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente. Lo estábamos buscando, los chicos nos empezaron a pedir hace siete, ocho meses, se empezaron a poner locos que querían un hermanito más. Ivana me dijo, 'me parece que con tres estamos bien' y cuando me dijo así dije 'bueno, estoy loco' y me quedé con eso. Y a los cuatro, cinco meses me dijo que lo estuvo pensando y que estaría bueno un hijo más y ahí me hizo dudar, después nos tomamos 15 días para pensar y arrancamos".

"Esperamos para fines de noviembre, diciembre. Yo prefiero una nena, por Francesca porque ya tenemos dos varoncitos, igual lo que sea, es lo mismo", concluyó.

Así anunciaron Sebastián Estévanez e Ivana Saccani que están en la dulce espera

Hace un par de días comenzó a correr el rumor de que Sebastián Estévanez e Ivana Saccani estaban en la dulce espera. Lejos e ocultar la verdad, la pareja decidió gritar a los cuatro vientos la llegada de su cuarto hijo.

"Más felices no podemos estar! Se agranda la familiaaa! Besoos!", escribió el actor en su cuenta de Instagram y agregó varios corazones mientras arrobaba a su mujer.

El mensaje fue acompañado con una imagen bellísima de la incipiente panza de embarazada de Ivana, y cuatro manos que dibujan un corazón.