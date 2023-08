Mariano Caprarola dejó el nombre de la persona que protege a Lotocki en una caja de seguridad

Mariano Caprarola murió este jueves 17 de agosto del 2023 y fue Ángel de Brito quien confirmó la triste noticia. Los periodistas refieren que el hombre sería una posible víctima de Aníbal Lotocki.

Cabe recordar que el estilista se operó con Lotocki en el 2013 y reveló que se había inyectado silicona líquida con un polímero en los glúteos. A raíz de ello, tuvo una calcemia y en la actualidad mantenía problemas renales.

Qué dijo Mariano Caprarola en Polémica en el Bar

El panelista especialista en moda era amigo de Aníbal Lotocki y con quien mantenía una relación cercana.

En una de sus últimas entrevistas para Polémica en el Bar, Mariano Caprarola denunció que el médico estaba siendo protegido por alguien. "Me inyectó muerte. No me cobró nada. Sé quien lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de p... como él. Si lo digo me va a pasar algo", declaró que le dijo cuando cortó su vínculo.

Además, en entrevista con Marcela Tinayre reveló que el nombre de la persona que protege a Aníbal Lotocki se encuentra guardado en la caja de seguridad del banco pero que no lo decía porque "si lo decía iba a aparecer muerto en una zanja".