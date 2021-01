Nacha Guevara habló de su dramática infancia: \"Tuve una madre maltratadora; a la hora de comer recibía palizas\"

Nacha Guevara sorprendió al hacer revelaciones desconocidas sobre su infancia. En un mano a mano con Nito Mestre, la jurado del cantando habló de su infancia.

En primera persona, Nacha detalló cómo fue su triste niñez. "Tuve una madre maltratadora. Y conocí a mi padre a los 46 años. Ya vine rara. Sigo siendo rara, y me gusta. La hora de comer siempre fue un tormento para mí, recibía muchos castigos, palizas", se la escuchó decir en este especial para Infobae.

En la misma entrevista, la jurado detalló una situación muy violenta que vivió de chica con su mamá y que jamás podrá olvidar. "Mi mamá camuflaba la comida. Un día ella me camufló unos zapallitos rellenos a los que les puso carne. Yo tenía cinco años, pero cuando los probé me di cuenta de que eso no era vegetal y decidí no comerlo. Lo que sigue de ahí en adelante son cinco horas de tortura. De palizas, golpes, insultos, de ponerme el plato en la cara, una pesadilla. Hasta que apareció un tío salvador que me sacó de los brazos de ella, que me dejó marcada por la paliza", recuerda Guevara.

Cerca del final del recuerdo, la icónica actriz contó como comenzó su vida vegetariana y rebeldía . "Ese fue mi primer acto de rebeldía", concluyó Nacha, que es vegetariana desde hace muchos años y que, cuando creció y se juntó a comer con su madre -después de su exilio- la mujer le volvió a servir zapallitos rellenos. "Esa era mi mamá", definió.

Nacha Guevara cumplió 80 años y reveló todos sus secretos

Nacha Guevara está cumpliendo 80 años, y sus secretos de vida son la envidia de todo el mundo. "¿Cómo hacés para estar espléndida y tranquilita?", le preguntó hace un par de días, Ángel de Brito

Entre risas, Nacha reveló sus secretitos: "Me cuido hace mucho y tengo buena genética. Soy vegetariana hace 50 años y me he cuidado mucho en todos los sentidos. Pero tengo mis debilidades, como todos los seres humanos. Y vos sabés cuáles son...".

"La pizza...", contó Ángel. A lo que la reconocida actriz le dio la razón. "Sí, y este fin de semana que pasó estuve atacada. Fui al supermercado y compré un montón de porquerías... Galletitas de esta y de la otra, me di una panzada... No me la daba hace años, me asusté", aseguró.

También el periodista le preguntó sobre la edad y los años: "el cambio de década, el número redondo". "Sí, significa. Es una creencia, la de la década... Yo no quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien e irme cuando sea correcto. No hay nada mejor que irse a tiempo por uno y por quienes lo rodean a uno. Hay que saber irse y prepararlo", sumó.