Nació la cuarta hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron este viernes 19 de agosto en padres por cuarta vez.

"Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé", comenzó contando la pareja en un posteo en sus redes. Y agregaron: "Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá".

En la foto que publicaron Luisana Lopilato y Michael Bublé pueden verse sus manos agarrando un pié de la beba recién nacida.

Enseguida la actriz y el cantante comenzaron a recibir comentarios y likes de sus seguidores. Una de las primeras en poner "Me gusta" fue nada menos que Antonela Roccuzzo, a quien días atrás había etiquetado la ex Rebelde Way porque su hijo Noah es fan de Lionel Messi.

Luisana Lopilato había dado detalles de cómo sería su parto

La actriz reveló en estos días, por medio de su cuenta de Instagram, cómo sería su cuarto parto.

Luisana Lopilato habilitó la cajita de preguntas de Instagram, donde uno de sus seguidores le preguntó si su parto iba a ser en la casa. “Va a ser un parto cuidado y acompañado”, comentó la actriz en su respuesta a la pregunta y agregó: “Pero, no va a ser en casa”.

“Me encanta estar embarazada. Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, comentó Luisana Lopilato.

Sobre el nombre de su cuarta hija, Luisana Lopilato no lo quiso revelar en ese momento pero sí contó: “El nombre lo eligió uno de sus hermanos, ya falta poquito para que se enteren”.