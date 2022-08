Nararena Vélez enfrentó los rumores de crisis con su pareja con un contundente descargo

En los últimos días, Nazarena Vélez despertó rumores de crisis con su pareja, Santiago Caamaño. Lejos de quedarse callada, la panelista de LAM decidió romper el silencio y aclarar los tantos.

A través de sus redes sociales, la mamá de Barbie Vélez le respondió a sus seguidores que le habían señalado verla "triste".



"Estoy muy bien con El Bocha, se fue a ver a su familia como hace siempre, que está en Mar del Plata, y a mí me encanta que él vaya y que se quede todo el tiempo que pueda estar al lado de sus tíos", contó Nazarena, despejando las versiones de crisis con su pareja.

Luego sumó el detalle que la enamora de su novio: "Me encanta, una de las cosas que me enamoran de él es cómo es con su familia. Una de las cosas que me enamora es cómo es él, realmente es muy amoroso, por eso puede ser tan amoroso conmigo, con Titi, con mi familia, porque él es amoroso", explicó Nazarena.



Nazarena Vélez mostró la primera ecografía de Barbie Vélez

En la misma publicación donde compartió las postales retro, Nazarena le mostró a sus seguidores la primera ecografía de Barbie Vélez. Cabe recordar que hoy martes, se enterarán del sexo del bebé, por lo cual ya tienen las opciones de nombre casi definidas.

Según Barbie, el de nena ya está definido, pero aún no resuelven del todo el nombre en caso de que sea varón. A pesar de las náuseas y el asco a la comida, la actriz expresó su felicidad absoluta por el proceso de gestación que está cursando.