La actriz uruguaya Natalia Oreiro, no deja de sorprender a sus fans con sus increíbles looks. Días atrás lo hizo con un look total black y rockero y en los Premios Platinos con un arrasador vestido rosa pálido que replicó a su papel de Eva Perón en "Santa Evita". La esposa del cantante de Divididos, Ricardo Mollo, cerró el último domingo de abril con un increíble, salvaje y elegante look animal print que dejó a todos en shock

Los detalles: Un pantalon recto de animal print marrón, que combinó con un bandoo negro. Le sumó una chaqueta del mismo estampado y color que le dio un estilo salvaje y elegante. Zapatillas de lona rojas y le sumó un sombrero tipo fedora en color tostado. El make up, una base natural, corrector de ojeras, con un delineado negro y mascara de pestañas. El último detalle para este elegante y arrasador look, fue un labial rojo intenso.

Natalia Oreiro con su salvaje look en animal print

Natalia Oreiro y su look total black

La uruguaya sigue sorprendiendo con esos outfit que todas quieren copiar. El último que subió a su cuenta oficial de Instagram, fue uno total black estilo rockero muy canchero y sofisticado. ¿De qué se trata?: Un pantalón con un cinturón ancho con flecos largos. Le sumó una camiseta cuello alto con una campera de cuero tipo "moto mami" muy canchera.

Natalia Oreiro con un look que la hizo lucir como toda una rockera

Además, llevó unas bucaneras y una cartera con flecos. Como si eso no fuera poco, como complemento lleva una boina. Definitivamente, una de las referentes de la moda que está en cada detalle.

J.M