La actriz uruguaya Natalia Oreiro, es una de las máximas referentes de la moda. Natalia, junto a su hermana, son dueñas de la marca de indumentaria "Las Oreiro", cautiva con sus increíbles looks a sus seguidores. La esposa de Ricardo Mollo, compartió en su cuenta de Instagram, una de las máximas tendencias: los flecos.

Los detalles de su look total black: un pantalón al que le sumó un cinturón ancho con flecos, botas bucanera, camiseta cuello alto junto con una campera "moto mami" de cuero que le dio un estilo canchero, elegante y muy rockero. Le sumó como complementos una boina y una cartera con flecos largos. Un look total black por completo. Para el peinado eligió el cabello suelto y ondulado. El make up al natural, con una mascara de pestañas y un delicado delineado negro. Por último, le sumó un labial nude acabado matte.

Natalia Oreiro con un look que la hiso lucir como toda una rockera

"Mi Buenos Aires querido... Que hermoso sos", escribió la actriz que interpreta "Santa Evita". La publicación sumó miles de me gusta y cientos de comentarios que le dejaron sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram

Natalia cautivó con su vestido en los Premios Platinos

La uruguaya que interpretó a Eva Perón en la serie "Santa Evita", tuvo el reconocimiento de su público por su interpretación en la serie. Estuvo presente en Los Premios Platinos y para ello, como era de esperarse, lo hizo con un impactante look que dejó a todos boca abierta.

Natalia Oreiro impactó con su vestido en los Premios Platino

La actriz llevó un vestido rosa pálido con frunce en el frente, ceñido al cuerpo, con cola y capucha. De espalda descubierta y con cuello tipo buche. Otro de los detalles eran las mangas largas y el cuello cerrado. El make up llevó una base gloss con iluminados, sombras oscuras en los ojos con un delineado y máscara de pestañas negras. El labial, acabado mate color nude.

¡Impecable!

J.M